Мэр Сергей Шелест рассказал о подарках юным омичам на «Елке желаний»

«Руководители структурных подразделений мэрии также примут участие в акции, чтобы как можно больше детских желаний осуществилось. Кстати, свой подарок получил и Дед Мороз, который каждый год находит время в своем плотном графике, чтобы поздравить наших маленьких гостей», — рассказал Сергей Шелест.