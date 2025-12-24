Мэр Сергей Шелест рассказал о подарках юным омичам на «Елке желаний»

Мэр города Сергей Шелест рассказал подарках для юных омичей. Участники акции «Елка желаний» получили новогодние поздравления от настоящего Деда Мороза.
«Говорят, он очень похож на замечательного актера городского Камерного драматического театра Николая Александровича Пушкарева, но, думаю, это просто совпадение», — пошутил мэр.
Дед Мороз исполнил заветные желания Никиты Ожигова, который мечтал о хоккейных коньках, и Адильхана Баубаева — он получил от Деда Мороза радиоуправляемую машину. Также заветный подарок отправился домой к трехлетнему Тимофею Багрову.
«Руководители структурных подразделений мэрии также примут участие в акции, чтобы как можно больше детских желаний осуществилось. Кстати, свой подарок получил и Дед Мороз, который каждый год находит время в своем плотном графике, чтобы поздравить наших маленьких гостей», — рассказал Сергей Шелест.
Напомним, акция «Елка желаний» проходит по всей стране по инициативе президента Владимира Путина. В целом заветные новогодние подарки получат тысячи юных россиян.