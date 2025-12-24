Ричмонд
Утверждены новые правила получения и утраты гражданства Республики Молдова

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Новое Положение о порядке получения и утраты гражданства Республики Молдова утвердило правительство республики на заседании во вторник.

Источник: Sputnik.md

Документ позволит повысить прозрачность и ясность процесса для заявителей и содержит ряд преимуществ, таких как продление срока рассмотрения заявления и унификация процедур получения гражданства путем признания для всех категорий заявителей, независимо от причины подачи заявления.

Кроме того, в положении содержится четкое разделение процедур для несовершеннолетних и взрослых, получающих гражданство путем признания в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

В документе прописаны условия знания румынского языка и Конституции для всех оснований для получения гражданства и определение категорий лиц, которые будут освобождены от этого условия.

«Процедуры становятся более прозрачными и безопасными. Заявления подаются лично, без посредников, документы тщательно проверяются, и при необходимости власти могут напрямую обсудить ситуацию с заявителем», — сказала на заседании министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитина.

Она подчеркнула, что документ позволяет сделать процедуру «более понятной, безопасной и доступной для всех».

