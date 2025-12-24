Неожиданно умер 27-летний норвежский биатлонист, который в 2020 выступал в Беларуси

Трагическая новость пришла 23 декабря из итальянского города Лаваце — в гостиничном номере обнаружен мертвым 27-летний норвежский биатлонист Сиверт Баккен.
Причина смерти трехкратного чемпиона Европы и многократного победителя этапов Кубка мира пока неизвестна. Итальянская полиция ведет расследование.
Неожиданная смерть, находившегося на пике спортивной формы Сиверта Баккена, шокировала спортивный мир. Биатлонист прибыл в Италию, чтобы провести высокогорную подготовку перед следующим этапом Кубка мира. А на прошлой неделе он занял пятое место в спринте на этапе в Анси.
Последнюю перед смертью гонку Баккен провел два дня назад, финишировав 20-м в масс-старте. В общем зачете Кубка мира он занимал высокое 13-е место. Сиверт был одним из претендентов на попадание в сборную Норвегии на Олимпиаду — 2026 в Милане.
В 2020-м году Баккен участвовал в чемпионате Европы в Беларуси. Тогда он завоевал две бронзовые медали в гонке преследования и смешанной эстафете. На последующих чемпионатах Европы он выиграла три гонки. А пиком его достижений стал Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов в сезоне 2021/2022.
Сообщается, что в предыдущие годы Сиверт испытывал проблемы со здоровьем. Сезон-2022/23 он полностью пропустил из-за проблем с сердцем. Сиверт был убежден, что сердце стало давать сбои после вакцинации против COVID-19.
