Трамп подготовил России подарок: американский президент расколол НАТО одной идеей

Слова американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США внесли раскол в НАТО. И это стало большим подарком для России, пишет NRK.
Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му отмечает в публикации, что Дания встретила слова Трампа весьма прохладно. Аналогичным образом поступили лидеры Европейского союза. Однако потом едва назначенный спецпосланником президента США по Гренландии Джефф Лэндри был вызван «на ковер» для разъяснений.
«На практике не так уж важно, кто контролирует Гренландию — США или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе», — считает ученый.
При этом подчеркивается, что Лэндри успокаивать датскую сторону тоже не стал. Он прямо заявил о намерении сделать Гренландию частью США.
Напомним, недавно Трамп в очередной раз заговорил о Гренландии. Он заявил, что также хочет присоединить остров к США. По его словам, подобное Вашингтону необходимо для обеспечения национальной безопасности. А минералы тут, мол, не при чем.