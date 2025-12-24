Ричмонд
Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Их модернизировали в соответствии с новым московским стандартом для медицинских учреждений.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В преддверии новогодних праздников открылось 12 обновленных зданий поликлиник в разных районах столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Так, уже работают:

— головное подразделение городской поликлиники № 220 в Пресненском районе;

— филиал № 3 городской поликлиники № 45 в Левобережном;

— филиал № 7 консультативно-диагностического центра № 6 и филиал № 5 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове;

— филиал № 4 городской поликлиники № 219 и филиал № 5 детской городской поликлиники № 94 в Куркине;

— филиал № 3 консультативно-диагностической поликлиники № 121 и филиал № 7 детской городской поликлиники № 118 в Южном Бутове;

— филиал № 6 консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове;

— филиал № 1 городской поликлиники № 2 в Чертанове Северном;

— филиал № 70 городской поликлиники № 212 в Ново-Переделкине;

— филиал № 2 городской поликлиники № 62 в Хорошево-Мневниках;

— филиал № 1 консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове;

— филиал № 1 городской поликлиники № 209 в Филях-Давыдкове;

— корпус Б диагностического клинического центра № 1 в Конькове.

«Все они полностью модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту. Специалисты обновили фасады, изменили планировку внутренних пространств, заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности зданий. Выполнили качественную отделку помещений, благоустроили и озеленили прилегающие территории», — написал мэр Москвы.

Здания оснащены новейшим оборудованием, позволяющим оказывать современную и квалифицированную медицинскую помощь.

Во всех филиалах работают по восемь самых востребованных специалистов, а в головных подразделениях дополнительно принимают до пяти узких специалистов.

