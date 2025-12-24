Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

В преддверии новогодних праздников открылось 12 обновленных зданий поликлиник в разных районах столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.
Так, уже работают:
— головное подразделение городской поликлиники № 220 в Пресненском районе;
— филиал № 3 городской поликлиники № 45 в Левобережном;
— филиал № 7 консультативно-диагностического центра № 6 и филиал № 5 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове;
— филиал № 4 городской поликлиники № 219 и филиал № 5 детской городской поликлиники № 94 в Куркине;
— филиал № 3 консультативно-диагностической поликлиники № 121 и филиал № 7 детской городской поликлиники № 118 в Южном Бутове;
— филиал № 6 консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове;
— филиал № 1 городской поликлиники № 2 в Чертанове Северном;
— филиал № 70 городской поликлиники № 212 в Ново-Переделкине;
— филиал № 2 городской поликлиники № 62 в Хорошево-Мневниках;
— филиал № 1 консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове;
— филиал № 1 городской поликлиники № 209 в Филях-Давыдкове;
— корпус Б диагностического клинического центра № 1 в Конькове.
«Все они полностью модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту. Специалисты обновили фасады, изменили планировку внутренних пространств, заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности зданий. Выполнили качественную отделку помещений, благоустроили и озеленили прилегающие территории», — написал мэр Москвы.
Здания оснащены новейшим оборудованием, позволяющим оказывать современную и квалифицированную медицинскую помощь.
Во всех филиалах работают по восемь самых востребованных специалистов, а в головных подразделениях дополнительно принимают до пяти узких специалистов.