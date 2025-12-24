Опасное «Матье»: в приморской сельди обнаружены смертоносные бактерии

Специалисты Россельхознадзора изъяли партию пресервов из сельди в одном из магазинов Приморья. Продукция представляет угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате лабораторных испытаний в пресервах обнаружены бактерии листерии, что нарушает требования технических регламентов “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности рыбы и рыбной продукции”, — говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что листерии вызывают тяжелое заболевание — листериоз. Эти бактерии особенно коварны, так как способны размножаться даже в условиях холодильника, где хранятся продукты.
Зараженные пресервы «Матье» из тихоокеанской сельди с майонезом отобрали для проверки в одном из магазинов поселка Кавалерово Приморского края. Произведена она была в Артеме. Нарушение выявили специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности продукции ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» 22 декабря.
По мнению экспертов, причиной заражения могло стать некачественное сырье, нарушение технологии производства или правил хранения. Также бактерии могут переносить люди, уже больные листериозом, при контакте с продукцией.
Специалисты отмечают, что это первый случай с начала 2025 года, когда лаборатория центра обнаружила подобное нарушение в пресервах из сельди.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения у индивидуального предпринимателя из Уссурийска, который производил вяленую «корюшку» из другой рыбы. Нарушение выявили при анализе электронных ветеринарных документов.