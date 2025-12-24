В Омске автобусную остановку засыпали снегом под крышу

Омичи пожаловались в соцсетях на состояние автобусной остановки по улице Шебалдина, что в Центральном административном округе.
Как сообщается во вторник, 23 декабря 2025 года, в анонимном посте в паблике, остановку завалили буквально горой снега с грязью и слежавшимися комьями. По фото кажется, что снег насыпан практически под крышу остановки.
В городской администрации отреагировали на ситуацию, заявив, что снег в очень большом объеме на территории остановки складировали неустановленные лица.
«Здравствуйте! Спасибо за сигнал, дорожная служба вчера вечером оперативно выехала на участок. К сожалению, при очистке парковки, находящейся поблизости, неустановленные лица произвели складирование снега на территории остановки в очень большом объеме. Такая ситуация, помимо неудобств, затрудняет видимость и создает угрозу безопасности. Снег оперативно вывезли. Призываем омичей не допускать подобных нарушений», — говорится в официальном сообщении.
В мэрии Омска также приложили фото, где видно, что снег от остановки вывезли.