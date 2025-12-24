Глава Минкультуры РФ Любимова посетила премьеру фильма «Буратино»

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру фильма Игоря Волошина «Буратино».
«Уверена, новая кинолента про Буратино соберёт на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!» — написала глава ведомства в Telegram.
Любимова особенно отметила хореографию финальной сцены, в которой было задействовано более 200 человек, в том числе 35 профессиональных танцоров.
В ходе презентации фильма Федор Бондарчук (исполнил роль Карабаса) поблагодарил Минкультуры РФ, Ольгу Любимову, а также Фонд кино и Федора Соснова за помощь в создании фильма. По его словам, над проектом работали сотни кинематографистов, создав «город» на площадке «Москино». Продюсер также выразил благодарность за это мэру Москвы Сергею Собянину.
Напомним, закрытая премьера «Буратино» по мотивам «Золотого ключика» Алексея Толстого состоялась в кинотеатре «Каро Октябрь». В прокат фильм выходит 1 января 2026 года.