В Астрахани задержали 13-летнего подростка за планирование теракта

Суд сообщил о задержании в Астрахани 13‑летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан.

Срочная новость.

