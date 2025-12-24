В Астрахани задержали 13-летнего подростка за планирование теракта

Срочная новость.
Суд сообщил о задержании в Астрахани 13‑летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан.
