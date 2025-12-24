Ричмонд
В Петербурге заработал первый этап трамвайной линии «Купчино — Славянка»

Утром 24 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Источник: Коммерсантъ

Речь идет об этапе от Купчино до Шушар, который включает пять остановок: «Балканский», «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». На участке планируется движение не более семи трамваев особо большого класса.

На ПМЭФ-2025 комтранс заявлял, что собирается продлить маршрут на 12 км от Славянки до железнодорожной станции Царское Село. В перспективе линия будет доходить до центра СПбГУ «Невская дельта». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту уже подписано с АО «АБЗ-Дорстрой», однако сроки запуска в Смольном не называют.

Второй этап линии откроют к движению в следующем году. Подробнее об этом — в материале «Ъ Северо-Запад» «Купчино — Славянка получит двойку».

