В Петербурге заработал первый этап трамвайной линии «Купчино — Славянка»

На ПМЭФ-2025 комтранс заявлял, что собирается продлить маршрут на 12 км от Славянки до железнодорожной станции Царское Село. В перспективе линия будет доходить до центра СПбГУ «Невская дельта». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту уже подписано с АО «АБЗ-Дорстрой», однако сроки запуска в Смольном не называют.