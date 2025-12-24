В центре Тюмени предложили создать креативный кластер

«Особое внимание привлекло предложение создать креативный кластер в самом центре нашего города. Подобное пространство могло бы стать отличной площадкой для генерации и реализации творческих идей, а также оказать поддержку местным производителям в сфере креативных индустрий. Я поручил детально проработать этот вопрос, поскольку такая инициатива способна привлечь дополнительные инвестиции в регион», — написал Афанасьев.