Такая площадка предназначена развития и реализации креативных идей.
В центре Тюмени предложили создать креативный кластер — пространство для развития творческих проектов. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев, он поручил проработать вопрос организации такой площадки.
«Особое внимание привлекло предложение создать креативный кластер в самом центре нашего города. Подобное пространство могло бы стать отличной площадкой для генерации и реализации творческих идей, а также оказать поддержку местным производителям в сфере креативных индустрий. Я поручил детально проработать этот вопрос, поскольку такая инициатива способна привлечь дополнительные инвестиции в регион», — написал Афанасьев.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут долгострой у ЦУМа — в первом квартале 2028 года на этом месте откроют многофункциональный комплекс с пятизвездочным отелем, фитнес-центром и панорамным рестораном. Планировка внутри будет свободной с высокими потолками и минимальным количеством колонн.