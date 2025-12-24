Жуткий мороз обрушится на Челябинскую область в ближайшие часы

Резкое похолодание надвигается на регион.
В Челябинской области в ближайшие сутки температура воздуха упадет до −35 градусов. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Ночью 25 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до −28, −30 градусов, в горах и низинах до −35 градусов. Просим водителей не выезжать на федеральные трассы без необходимости», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Если поездку отложить нельзя, то перед выездом важно убедиться в технической исправности автомобиля, записать телефоны диспетчерской службы, служб спасения. В пути водители должны внимательно следить за интервалом и скоростным режимом.
Синоптики ранее сообщили, что в Челябинскую область после потепления и снегопадов вернутся 30-градусные морозы. Резкое похолодание прогнозировалось на четверг.