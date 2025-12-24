ВС РФ сбили 23 БПЛА за утро над регионами

Срочная новость.
Российские средства противовоздушной обороны утром перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата, включая девять — над Крымом, шесть — в Оренбургской области и по одному — в Московском регионе и Республике Башкортостан. Об этом сообщает Минобороны.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше