Мужчина из Иркутской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Об этом рассказывает Байкал24 со ссылкой на организаторов розыгрыша.
— Житель Приангарья принял участие в 25603-м тираже государственной лотереи. Счастливая комбинация, принесшая суперприз, состояла из чисел 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14 и 17 в первом поле, к которым добавилось одно правильное число во втором поле, — уточняется в сообщении.
За скромные 1800 рублей сибиряк купил лотерейный билет, который принес ему максимальный выигрыш. Правила игры требовали угадать восемь чисел в первом поле и одно во втором, причем степень совпадения напрямую влияла на размер приза.
