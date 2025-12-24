Ричмонд
Мужчина из Иркутской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

Сибиряк купил лотерейный билет за 1800 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина из Иркутской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Об этом рассказывает Байкал24 со ссылкой на организаторов розыгрыша.

— Житель Приангарья принял участие в 25603-м тираже государственной лотереи. Счастливая комбинация, принесшая суперприз, состояла из чисел 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14 и 17 в первом поле, к которым добавилось одно правильное число во втором поле, — уточняется в сообщении.

За скромные 1800 рублей сибиряк купил лотерейный билет, который принес ему максимальный выигрыш. Правила игры требовали угадать восемь чисел в первом поле и одно во втором, причем степень совпадения напрямую влияла на размер приза.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с контрабандиста взыскали 98 миллионов рублей.