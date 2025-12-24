Ученые назвали продукт, помогающий бороться с ожирением: Это сам жир

Не только снизить накопление жира в организме, но и уменьшить воспалительные процессы в жировой ткани поможет умеренное потребление свиного сала. К такому выводу, как сообщает издание SCMP, пришла группа китайских учёных, опубликовавшая результаты своей работы в журнале Science of Food.
Исследователи заявили, что их данные бросают вызов устоявшимся представлениям о животных жирах. Они указывают, что включение свиного сала в рацион в рекомендованных количествах (когда на долю жиров приходится 25% от общего потребления энергии) способно принести метаболическую пользу за счёт регулирования баланса жировой ткани.
В ходе экспериментов на мышах, которых в течение 24 недель кормили цельными продуктами с разными типами жиров, выяснилось, что умеренное потребление свиного сала по сравнению с растительными маслами значимо снижает накопление липидов. Анализ показал, что такой рацион повышает уровень определённой кислоты в сыворотке крови, что усиливает расщепление жиров и способствует переходу клеток из провоспалительного состояния в противовоспалительное.
В то же время учёные подчеркивают, что речь идёт исключительно об умеренном потреблении. Диета с чрезмерно высоким содержанием жиров, как показали другие исследования, приводит к обратным результатам: увеличению массы тела и нарушению толерантности к глюкозе.
