Ученые назвали продукт, помогающий бороться с ожирением: Это сам жир

SCMP: употребление свиного жира может способствовать похудению.

Источник: Комсомольская правда

Не только снизить накопление жира в организме, но и уменьшить воспалительные процессы в жировой ткани поможет умеренное потребление свиного сала. К такому выводу, как сообщает издание SCMP, пришла группа китайских учёных, опубликовавшая результаты своей работы в журнале Science of Food.

Исследователи заявили, что их данные бросают вызов устоявшимся представлениям о животных жирах. Они указывают, что включение свиного сала в рацион в рекомендованных количествах (когда на долю жиров приходится 25% от общего потребления энергии) способно принести метаболическую пользу за счёт регулирования баланса жировой ткани.

В ходе экспериментов на мышах, которых в течение 24 недель кормили цельными продуктами с разными типами жиров, выяснилось, что умеренное потребление свиного сала по сравнению с растительными маслами значимо снижает накопление липидов. Анализ показал, что такой рацион повышает уровень определённой кислоты в сыворотке крови, что усиливает расщепление жиров и способствует переходу клеток из провоспалительного состояния в противовоспалительное.

В то же время учёные подчеркивают, что речь идёт исключительно об умеренном потреблении. Диета с чрезмерно высоким содержанием жиров, как показали другие исследования, приводит к обратным результатам: увеличению массы тела и нарушению толерантности к глюкозе.

Тем вернем процент россиян, страдающих ожирением, вырос после пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим в стране разрабатывают комплекс мер по борьбе с ним. Депутаты Госдумы посоветовали правительству РФ включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний.