Ученые назвали продукт, помогающий бороться с ожирением: Это сам жир

В ходе экспериментов на мышах, которых в течение 24 недель кормили цельными продуктами с разными типами жиров, выяснилось, что умеренное потребление свиного сала по сравнению с растительными маслами значимо снижает накопление липидов. Анализ показал, что такой рацион повышает уровень определённой кислоты в сыворотке крови, что усиливает расщепление жиров и способствует переходу клеток из провоспалительного состояния в противовоспалительное.