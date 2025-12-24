Глава Кургана Антон Науменко поздравил юных горожан с наступающими праздниками. Видео

«Традиционно в преддверии Нового года мы проводим Елки главы города для детей опекаемых, из многодетных семей, малообеспеченных, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также будут вручены сладкие подарки. Дом творчества юных подготовил сказочное представление, где дедушка Мороз со своими внуками, снеговичками будет творить настоящее волшебство, где добро обязательно победит зло. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать мира, добра, благополучия! Ну, а нашим маленьким горожанам верить в мечты. Ведь, если верить в чудеса, то они обязательно сбудутся», — сказал Антон Науменко.