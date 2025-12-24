Глава Кургана Антон Науменко поздравил юных горожан с наступающими праздниками. Видео

Глава Кургана Антон Науменко пожелал горожанам мира, добра и веры в чудеса.
Во Дворце детского (юношеского) творчества в Кургане прошла торжественная Елка главы города для детей из льготных категорий. С наступающим праздником курганцев и юных гостей поздравил глава города Антон Науменко. Об этом из зала Дворца информацию передал корреспондент URA.RU.
«Традиционно в преддверии Нового года мы проводим Елки главы города для детей опекаемых, из многодетных семей, малообеспеченных, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также будут вручены сладкие подарки. Дом творчества юных подготовил сказочное представление, где дедушка Мороз со своими внуками, снеговичками будет творить настоящее волшебство, где добро обязательно победит зло. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать мира, добра, благополучия! Ну, а нашим маленьким горожанам верить в мечты. Ведь, если верить в чудеса, то они обязательно сбудутся», — сказал Антон Науменко.
На праздничную Елку пришли опекаемые дети, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников специальной военной операции. Для них в большом зале показали новогоднее театрализованное представление с участием Деда Мороза и сказочных персонажей. После шоу детям вручают сладкие подарки. Мероприятие проходит в рамках городской новогодней кампании и рассчитано на несколько сеансов, чтобы все приглашенные смогли побывать на Елке.
Ранее администрация Кургана подготовила афишу городских новогодних событий. Развлекательные программы для взрослых и детей организованы на разных площадках. Торжественные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, а также елки и уличные праздники пройдут почти во всех районах города. Афишу городских событий мэрия опубликовала на официальных ресурсах, чтобы жители могли заранее выбрать площадку и время проведения досуга в праздничные дни.