Проза, поэзия и драматургия: кому вручили Президентскую премию в 2025 году

Глава государства подписал Указ «О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году».

Источник: DKNews.kz

Нескольким молодым казахстанским писателям и поэтам присуждена Президентская литературная премия. Соответствующий документ сегодня, 24 декабря 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Глава государства подписал указ “О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году,”- Акорда.

Так, специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:

Әлменбет Арману Ерланұлы — по номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»; Исжанову Саяну Кенжегалиевичу — по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Құмдағы хикая»; Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы — по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»; Тілегенову Асылану Біржанұлы — по номинации «Детская литература» за сборник стихотворений «Жазда атамның ауылында…».