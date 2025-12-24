Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Новосибирска в Сиань запустят регулярные рейсы

Этот аэропорт служит важным пересадочным пунктом для путешествий в Японию и Южную Корею.

Источник: Freepik

Сиань является значимым культурным центром Китая, славится своей богатой историей и множеством памятников, среди которых знаменитая Терракотовая армия.

Стоит напомнить, что с сентября текущего года россиянам для въезда в Китай не требуется виза. По данным Сибирского таможенного управления, с 15 сентября по 10 ноября из региона было выполнено более 200 авиарейсов в Китай, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из Новосибирска было организовано 66 рейсов. В основном сибирские туристы летали в такие города, как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия и Шанхай.