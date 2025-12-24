Из Новосибирска в Сиань запустят регулярные рейсы

Стоит напомнить, что с сентября текущего года россиянам для въезда в Китай не требуется виза. По данным Сибирского таможенного управления, с 15 сентября по 10 ноября из региона было выполнено более 200 авиарейсов в Китай, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из Новосибирска было организовано 66 рейсов. В основном сибирские туристы летали в такие города, как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия и Шанхай.