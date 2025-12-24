В Хабаровском крае водитель заплатил за пьяную поездку 900 тыс рублей

В Бикине суд взыскал с местного жителя 900 тысяч рублей за проданный автомобиль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гражданин управлял иномаркой «Тойота Марк 2», когда его остановили на дороге сотрудники ДПС. Мужчина выглядел пьяным, но пройти медосвидетельствование отказался. При этом ранее он уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение.
На этот раз он стал фигурантом уголовного дела, но до суда успел продать автомобиль.
— Бикинский городской суд признал водителя виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию (ч.1 ст. 264.1 УК РФ) и приговорил к 300 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два года. Вырученные с продажи автомобиля деньги суд взыскал в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, за пьяное вождение житель Солнечного района лишился внедорожника.