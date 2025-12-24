В Хабаровском крае водитель заплатил за пьяную поездку 900 тыс рублей

В Бикине суд взыскал с местного жителя 900 тысяч рублей за проданный автомобиль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гражданин управлял иномаркой «Тойота Марк 2», когда его остановили на дороге сотрудники ДПС. Мужчина выглядел пьяным, но пройти медосвидетельствование отказался. При этом ранее он уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение.