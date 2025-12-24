13-летний мальчик из Астрахани собирал бомбы для терактов в двух регионах

Ранее сообщалось, что подросток в столичном ТЦ на Ореховом бульваре напал с ножом на охранника в ответ на замечание и скрылся, а при задержании ранил сотрудников полиции. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).