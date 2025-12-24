13-летний мальчик из Астрахани собирал бомбы для терактов в двух регионах

23 декабря 2025 года суд рассмотрел административное исковое заявление от УМВД России по Астрахани и принял решение о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания для правонарушителей. Суд установил, что подросток находился под влиянием радикальных идеологий, и его действия могут угрожать безопасности.
«Несовершеннолетний по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан», — сообщили в суде.
Подросток был задержан в Астрахани и помещен в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток. Силовики выясняют подробности его действий и связи с возможными соучастниками.
