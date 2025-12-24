Самолёт «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 совершил первый полёт

Самолёт «Байкал» рассматривается как современная замена Ан-2 («Кукурузнику») и предназначен для полётов по региональным и труднодоступным маршрутам. Воздушное судно рассчитано на 9 пассажиров, может развивать крейсерскую скорость до 300 км/ч и совершать перелёты на расстояние от 1500 до 3000 км в зависимости от загрузки.