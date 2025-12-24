Сколько стоит собрать игровой компьютер?

Дефицит оперативной памяти делает покупку компьютера дорогостоящей. Пользователи всё чаще ищут альтернативы, переходя на облачные сервисы, где не нужно постоянно обновлять железо. Эксперт советует не откладывать апгрейд: дефицит оперативной памяти и памяти для SSD сохранится как минимум до конца 2026 года, а после Нового года цены могут вырасти ещё на 10−15%.