Сколько стоит собрать игровой компьютер?

Собрать игровой компьютер в Казахстане сейчас стоит от 430 000 тенге за бюджетный вариант, оптимальные сборки начинаются от 510 000 тенге. Услуги мастеров по сборке оцениваются от 5 600 тенге. Готовые игровые ПК можно найти от 399 000 и до 700 000+ тенге, а профессиональные рабочие станции начинаются от 576 800 тенге. На цену влияет качество комплектующих, объём памяти, мощность видеокарты и SSD.
Компьютер стал дорогим удовольствием.
Еще недавно апгрейд ПК был привычным делом. Пользователи спокойно меняли видеокарты, добавляли оперативную память и обновляли накопители, не думая о серьёзных тратах. Сегодня ситуация изменилась. Даже базовые комплектующие быстро дорожают, а сборка игрового компьютера часто откладывается на неопределённый срок.
Почему оперативная память подорожала.
Темирлан Зиналабдин, СЕО Freedom Cloud, объясняет, что цены на оперативную память DDR4 и DDR5 за последние месяцы выросли в 2−3 раза во всем мире.
«Мы наблюдаем уникальный момент. Если раньше трендом было украшать себя “жемчужными нитями”, то сегодня статусным подарком стала плашка DDR5. Причина не в дефиците заводов, а в “аппетите” искусственного интеллекта», — говорит эксперт.
Он уточняет, что дата-центры и крупные облачные компании массово закупают чипы для ИИ-ускорителей. Производители — Samsung, SK Hynix, Micron — перенаправили мощности на выпуск HBM-чипов для ИИ, а производство обычной памяти для ПК уменьшилось. Даже старые линии DDR4 закрываются, чтобы освободить место под более прибыльные проекты.
«В результате DDR4 дорожает быстрее новинок», — отмечает Темирлан.
Как ИИ влияет на ваш ПК.
Дефицит оперативной памяти делает покупку компьютера дорогостоящей. Пользователи всё чаще ищут альтернативы, переходя на облачные сервисы, где не нужно постоянно обновлять железо. Эксперт советует не откладывать апгрейд: дефицит оперативной памяти и памяти для SSD сохранится как минимум до конца 2026 года, а после Нового года цены могут вырасти ещё на 10−15%.
«Сегодня компьютер — это не просто техника, а важная инвестиция. Мы входим в эпоху, где доступ к вычислительным мощностям становится главным ресурсом. И неважно, играете вы или обучаете нейронные сети», — подчеркивает СЕО Freedom Cloud.
Что делать пользователям.
Покупать ПК в 2025 году стало сложнее, но есть варианты. Кто не хочет тратить на апгрейд крупные суммы, может воспользоваться облачными сервисами. Они позволяют использовать мощности для игр или работы без постоянного обновления железа. Таким образом, привычный доступный апгрейд постепенно уходит в прошлое, а компьютер превращается в ценную и дорогую технику, требующую продуманного подхода к покупке.
