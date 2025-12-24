В свердловском минздраве успокоили сердечников по поводу льготных лекарств

В своем ответе министр Татьяна Савинова также заверила, что на 2026 год все плановые средства на льготные лекарства были зарезервированы заранее в рамках трехлетнего бюджета, и процесс подписания соглашений с федеральным министерством здравоохранения уже идет. По ее словам, это гарантирует отсутствие каких-либо перебоев в обеспечении пациентов необходимыми препаратами в следующем году.