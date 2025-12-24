В свердловском минздраве успокоили сердечников по поводу льготных лекарств

В регионе не хватало льготных лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но проблема уже решена.
В Свердловской области наблюдался дефицит льготных лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за роста потребности, но ситуация уже исправлена. Из областного бюджета на решение проблемы выделили 87,4 млн рублей, рассказала на заседании регионального заксобрания замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова, беседуя с депутатом Евгением Зяблицевым.
«Отвечая на мой запрос, министерство здравоохранения признало проблему с льготным обеспечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина — в росте потребностей и дефиците федерального финансирования. Но молодцы: постановлением правительства Свердловской области от 28 ноября выделено дополнительное финансирование — 87,4 млн рублей. Вопрос: насколько эти деньги пополнят остатки лекарств?» — поинтересовался Зяблицев у Савиновой.
«Действительно, в конце ноября постановлением правительства были выделены средства областного бюджета в объеме 87 миллионов рублей. Они уже полностью законтрактованы. Лечебная аптечная сеть пополнилась препаратами по этой программе. Выделенных средств хватит, чтобы успешно завершить текущий год, переходящий остаток на 2026 год у нас уже сформирован», — ответила Савинова.
В своем ответе министр Татьяна Савинова также заверила, что на 2026 год все плановые средства на льготные лекарства были зарезервированы заранее в рамках трехлетнего бюджета, и процесс подписания соглашений с федеральным министерством здравоохранения уже идет. По ее словам, это гарантирует отсутствие каких-либо перебоев в обеспечении пациентов необходимыми препаратами в следующем году.