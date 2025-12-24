На сколько подорожали продукты для новогоднего стола в Казахстане

Новый год часто ассоциируется с мандаринами. И они за год подорожали. Марокканские — на 14,5%, до 1 716 тенге за килограмм. А китайские с листьями — на 11,8%, до 1 430 тенге. Но хорошая новость для любителей ананасов — они подешевели на 13,3%, до 975 тенге за килограмм. А замороженные нарезанные кубиками ананасы, наоборот, подорожали на 38,2%, до 1 499 тенге за 300 граммов.