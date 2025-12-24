На сколько подорожали продукты для новогоднего стола в Казахстане

По последним данным, годовая инфляция в Казахстане составляет 12,4%. Это средний рост цен на 508 товаров и услуг. При этом каждый товар может дешеветь и дорожать разными темпами. Цены и их изменение также могут отличаться в разных регионах и даже торговых точках внутри одного города.
На сколько подорожали некоторые продукты питания, которые казахстанцы часто покупают для новогоднего стола и приготовления праздничных блюд, мы узнали, сравнив стоимость аналогичных товаров в онлайн-супермаркетах MagnumGO и Arbuz.kz для жителей Алматы. Первоначальные цены на 25 продуктов, которые мы выбирали случайным образом, были зафиксированы в декабре 2024 года. А итоговые — 24 декабря 2025 года.
Новый год часто ассоциируется с мандаринами. И они за год подорожали. Марокканские — на 14,5%, до 1 716 тенге за килограмм. А китайские с листьями — на 11,8%, до 1 430 тенге. Но хорошая новость для любителей ананасов — они подешевели на 13,3%, до 975 тенге за килограмм. А замороженные нарезанные кубиками ананасы, наоборот, подорожали на 38,2%, до 1 499 тенге за 300 граммов.
Сладости — еще один символ новогодних праздников. Они между тем значительно подорожали, особенно отечественная продукция от компании «Рахат». Так, цена конфет «Вечер» выросла на 24,2%, до 3 029 тенге за килограмм, а «Маска» — на 18%, до 4 379 тенге. А вот полная стоимость конфет «Золотая лилия» от Konti за год никак не изменилась и осталась на уровне 3 853 тенге за килограмм.
Из горячих блюд на новогодний стол часто подают курицу. В выбранном нами магазине она подорожала. В частности, замороженный бройлерный цыпленок «Алель» вырос в цене на 23,2%, до 1 999 тенге за килограмм, а куриное филе той же марки — на 22,7%, до 2 709 тенге. А вот подсолнечное масло за год подорожало неравномерно. Так, литр марки «Маслозавод № 1» стоит 896 тенге за литр, что на 6,5% дороже, а «Олейна» — 1 099 тенге (плюс 37,9%).
Основными ингредиентами как для горячих блюд, так и салатов, в том числе могут быть яйца. Расходы на них также зависят от цен и категории товара. Так, например, отборные яйца QarQus подорожали на 3,2%, до 913 тенге за десяток. А яйца высшего сорта той же фирмы — на 24,4%, до 933 тенге.
Теперь рассмотрим цены на основные ингредиенты новогодних салатов. Например, стоимость 700-граммовой упаковки майонеза «3 желания Провансаль» выросла на 37,9%, до 1 595 тенге. Консервированный горошек «3 желания» в жестяной банке объемом 400 миллилитров подорожал на 18,1%, до 750 тенге, а Bonduelle (425 миллилитров) — на 25,8%, до 1 289 тенге. Кукуруза (212 миллилитров) и красная фасоль (425 миллилитров) аналогичной марки — на 26,3% и 23,3%, до 769 тенге и 1 059 тенге соответственно.
Тарталетки Diamant подорожали на 33,3%, до 745 тенге. Предпочтения в безалкогольных напитках при этом у всех могут быть разными. Но многие из них с прошлого года подорожали. Например, стоимость 500-граммовой пачки черного листового чая Beta Tea выросла на 23,6%, до 4 759 тенге. А чая Tess Pina Colada — на 12,5%, до 955 тенге за 20 пакетиков.
Молоко «Умут и Ко» жирностью 3,2% при этом почти не подорожало — рост составил всего 0,3%, до 602 тенге за литр. Цена на литр сока «Сады Придонья» со вкусом томатов увеличилась на 16,4%, до 945 тенге, а со вкусом зеленого яблока — на 16,7%, до 935 тенге.
Газированный напиток Coca-Cola в бутылке объемом 2 литра подорожал на 5,5%, до 829 тенге. Таким образом, некоторые продукты питания для новогоднего стола в выбранных нами онлайн-супермаркетах в среднем выросли в цене на 18%. Отметим, что их стоимость и разница с прошлым годом могут отличаться в зависимости от регионов и даже отдельных торговых точек.