За жесткое избиение битой суд отправил пермячку в колонию

«В сентябре этого года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла мужчине множественные удары деревянной бейсбольной битой по голове и ногам. Тем самым, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, физическую боль и нравственные страдания», — рассказали в Ленинском районном суде Перми. В качестве наказания суд назначил виновной три года заключения в колонии общего режима.