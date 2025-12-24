Ричмонд
За жесткое избиение битой суд отправил пермячку в колонию

В Перми суд отправил в колонию женщину, напавшую на знакомого с битой. Поссорившись, она избила мужчину, нанеся ему удары по голове и ногам.

Биты в России используют чаще как оружие.

«В сентябре этого года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла мужчине множественные удары деревянной бейсбольной битой по голове и ногам. Тем самым, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, физическую боль и нравственные страдания», — рассказали в Ленинском районном суде Перми. В качестве наказания суд назначил виновной три года заключения в колонии общего режима.

Ранее предысторию конфликта рассказывали в Следственном комитете. Летом мужчина оскорбил знакомую, но извиняться не стал. Она же, затаив обиду, решила отомстить и выманила обидчика на встречу, где и напала на него с бейсбольной битой.