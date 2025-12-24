Новосибирский врач Леонтьев: «Переедание обостряет хронические проблемы»

Новосибирский врач-гастроэнтеролог Вячеслав Леонтьев предупредил о том, что переедания и злоупотребление алкоголем негативно сказывается на здоровье, обостряя существующие хронические заболевания. Специалист дал рекомендации о том, как не навредить своему желудку во время новогодних гуляний. Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.