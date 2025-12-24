Новосибирский врач Леонтьев: «Переедание обостряет хронические проблемы»

Новосибирский врач-гастроэнтеролог Вячеслав Леонтьев предупредил о том, что переедания и злоупотребление алкоголем негативно сказывается на здоровье, обостряя существующие хронические заболевания. Специалист дал рекомендации о том, как не навредить своему желудку во время новогодних гуляний. Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.
— Переедание может вызвать скачки давления и холестерина, что опасно для сердца. Алкоголь в сочетании с жирной пищей усиливает обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особо отмечу, что новогодний стол изобилует продуктами, провоцирующими рефлюкс и проблемы с ЖКТ: цитрусовые, газированные напитки, алкоголь, шоколад, майонез и жирная пища, — рассказал гастроэнтеролог.
В период после праздников увеличивается число случаев пищевых отравлений. Салаты с майонезом, копчености и кремовые десерты, оставленные надолго, становятся рассадником бактерий.
Врач рекомендует готовить меньше блюд за раз и пополнять запасы по мере необходимости, чтобы избежать переедания и порчи продуктов.