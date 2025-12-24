Казахстанцев предупредили о новых уведомлениях от 1414

На сайте АО «Национальные информационные технологии» сообщили о внедрении на портале eLicense.kz новой функции оповещения пользователей об истечении сроков действия разрешительных документов и лицензий. Система будет автоматически направлять SMS-уведомления за 30 дней до окончания срока действия документа.