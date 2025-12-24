Казахстанцев предупредили о новых уведомлениях от 1414

На сайте АО «Национальные информационные технологии» сообщили о внедрении на портале eLicense.kz новой функции оповещения пользователей об истечении сроков действия разрешительных документов и лицензий. Система будет автоматически направлять SMS-уведомления за 30 дней до окончания срока действия документа.
Функция автоматической отправки SMS-оповещений реализована только для услуг, связанных с выдачей разрешительных документов и лицензий, имеющих установленный срок действия. Сообщения направляются с короткого номера 1414 посредством SMS-шлюза электронного правительства.
Раньше пользователям приходилось самостоятельно следить за сроками действия разрешительных документов и лицензий. Новый сервис оповещения позволит избежать возможных задержек в деятельности. Пример сообщения: «Уважаемый пользователь, срок действия вашего разрешения № (уникальный идентификационный номер РД или лицензии) истекает через 30 дней. Перейдите в личный кабинет для подробной информации».
Пользователей предупредили, что полученные SMS являются официальными уведомлениями портала eLicense.kz. Сообщение направляется на номер телефона, указанный при подаче заявления, корректность которого предварительно проверяется через сервис сверки данных с базой мобильных граждан (БМГ).
Таким образом, пользователи могут вовремя актуализировать свои разрешительные документы и лицензии на портале eLicense.kz.