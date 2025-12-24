В Иркутске раскрыли личность «похитителей» шарфа у бабра

Ранее агентство сообщало, что 21 декабря волонтеры надели на скульптуру бабра шарф, связанный в рамках акции по привлечению внимания горожан к проблеме бездомных животных. В вязании изделия приняло участие 150 человек. Предмет одежды вошел в Книгу рекордов Приангарья.