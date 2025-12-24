Сколько казахстанцев выбирают «наличку»

Многие казахстанцы, особенно молодежь, предпочитают использовать безналичные способы расчета. Как отмечает медиа-портал FinGramota, в 2025 году доля сторонников «безнала» составила 39% (в прошлом году было 26,1%). Среди молодых граждан этот показатель вообще составляет 40,2%. Однако вместе с ростом безналичных расчетов в Казахстане сильно выросла и доля тех, кто отдает предпочтение наличным деньгам. Если в 2024 году их было 25,6%, то в текущем показатель вырос до 37,6%. Таким образом, в 2025 году в стране сформировался четкий баланс между наличными и безналичными расчетами. Во всех возрастных группах наблюдается близкое соотношение сторонников наличных и безналичных расчетов — в пределах 37−39%.