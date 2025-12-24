Сколько казахстанцев выбирают «наличку»

Многие казахстанцы, особенно молодежь, предпочитают использовать безналичные способы расчета. Как отмечает медиа-портал FinGramota, в 2025 году доля сторонников «безнала» составила 39% (в прошлом году было 26,1%). Среди молодых граждан этот показатель вообще составляет 40,2%. Однако вместе с ростом безналичных расчетов в Казахстане сильно выросла и доля тех, кто отдает предпочтение наличным деньгам. Если в 2024 году их было 25,6%, то в текущем показатель вырос до 37,6%. Таким образом, в 2025 году в стране сформировался четкий баланс между наличными и безналичными расчетами. Во всех возрастных группах наблюдается близкое соотношение сторонников наличных и безналичных расчетов — в пределах 37−39%.
Среди других финансовых привычек аналитики выделяют стремление к накоплению средств. По итогам опросов 36,4% респондентов сообщили, что после всех их расходов у них остаются средства к сбережению. Годом ранее доля граждан, которая имела возможность копить, составляла лишь 31,5%. Чаще всего граждане для накоплений выбирают депозит — 21,6%. Инвестируют в ценные бумаги 12,4% респондентов, держат средства в криптовалюте — 11,6%, а инвестируют в недвижимость — 11,8% граждан. Пенсионные накопления выбирают лишь 0,5% казахстанцев.
Ранее, кстати, сообщалось о том, что доля казахстанцев, которые хранят деньги в наличке дома, а не в банке, заметно выросла. В целом же регулярно откладывают деньги 38,6% граждан: 19,1% — фиксированную сумму и 19,5% — переменную. Еще 19,8% граждан вообще не копят средства, что, по мнению экспертов, отражает сохраняющееся неравенство в доходах. Для понимания: 34,4% опрошенных граждан заявили, что часто сталкиваются с ситуацией, когда их доходов не хватает, а 32,4% — время от времени.
Деньги они берут в долг у знакомых (32,8%) или в микрофинансовых организациях (27%). В целом же аналитики отмечают, что в 2025 году население Казахстана можно назвать чуть более ответственными в денежном плане, чем ранее — индекс финансовой грамотности за год вырос с 41,2% до 41,5%.