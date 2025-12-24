Автобусное сообщение в Ванинском районе станет надёжнее

В Ванинском районе обновляют парк пассажирского транспорта. Муниципалитет приобрёл новый автобус, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Три года назад, в 2022 году в район поступили три новых автобуса, которые сейчас используют на межпоселенческих маршрутах.
Приобретение нового автобуса позволит создать резерв транспорта для оперативной замены единицы общественного транспорта в случае поломки.
Как сообщил в телеграм-канале глава района Алексей Маслов, в муниципалитете в следующем году планируют пополнять автопарк дополнительными автобусами.