Глава ПНЕ Ливии подтвердил смерть начальника генштаба страны

Как сообщает NTV, черные ящики самолета пока не обнаружены. Тем не менее турецкая прокуратура уже начала расследование авиакатастрофы. Ливия также сообщила, что направит в Анкару группу экспертов для сотрудничества с турецкими властями. Министр связи Валид Эльлафи уточнил, что пока неясно, когда будет готов отчет о катастрофе. Он также рассказал, что лайнер был арендован у Мальты, в связи с чем у ливийских властей нет полной информации о владельцах самолета и его техническом состоянии.