Экс-капитан омского «Авангарда» вернулся в ЦСКА

Воспитанник омского хоккея, капитан «Авангарда» Сергей Калинин подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба самого армейского клуба.
Соглашение охватывает период до конца текущего сезона. 5 декабря хоккеист подписал пробный контракт с клубом и провел три матча, хотя и не совершил результативных действий. А далее уже пробный контракт стал полноценным.
Форвард ранее уже играл в ЦСКА, в 2018−20 годах, завоевал в его составе Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019 (кстати, в финале армейцы боролись именно против «Авангарда».
В «Авангарде» Калинин был капитаном в сезоне-2014/15, при тренере Раймо Сумманене. В КХЛ также нападающий выступал за СКА, «Трактор» и «Витязь». Всего у него в лиге 230 очков по системе «гол + пас» (97+133) в 711 матчах. Также за время карьеры игрок становился чемпионом Олимпийских Игр-2018.
Ранее мы писали, что вратарь «ястребов» Никита Серебряков стал в КХЛ лучшим в своем амплуа по итогам игровой недели.