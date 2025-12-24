Экс-капитан омского «Авангарда» вернулся в ЦСКА

В «Авангарде» Калинин был капитаном в сезоне-2014/15, при тренере Раймо Сумманене. В КХЛ также нападающий выступал за СКА, «Трактор» и «Витязь». Всего у него в лиге 230 очков по системе «гол + пас» (97+133) в 711 матчах. Также за время карьеры игрок становился чемпионом Олимпийских Игр-2018.