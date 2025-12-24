Русло реки начали расчищать в Комсомольске

В Комсомольске начались работы по расчистке и дноуглублению русла реки Силинка. Проект реализуют за счет федерального бюджета — на него выделено около 25 миллионов рублей. Завершить все работы планируют к 2027 году. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Силинка — один из притоков Амура, который фактически делит город на две части: Центральный округ и Дземги. Как отмечают в краевом министерстве природных ресурсов, во время сильных дождей и паводков река представляет опасность для жителей прибрежных районов. Расчистка русла должна снизить риск подтоплений жилых домов, городской инфраструктуры и приусадебных участков.
«Работы проведут на участке протяженностью 3,7 километра. Специалисты будут действовать с соблюдением природоохранных требований», — рассказали в администрации города.
После завершения основных этапов планируется озеленение территории — высадка деревьев и кустарников. Кроме того, в реку выпустят мальков, чтобы частично компенсировать возможный ущерб водным биоресурсам.