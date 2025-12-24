Русло реки начали расчищать в Комсомольске

Силинка — один из притоков Амура, который фактически делит город на две части: Центральный округ и Дземги. Как отмечают в краевом министерстве природных ресурсов, во время сильных дождей и паводков река представляет опасность для жителей прибрежных районов. Расчистка русла должна снизить риск подтоплений жилых домов, городской инфраструктуры и приусадебных участков.