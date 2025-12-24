Талант из Актобе получил высокую награду от теннисных экспертов Европы

Маханов завоевал один титул в одиночном разряде категории «Супер» престижного турнира «Кубок Короля» в Стокгольме (Швеция), плюс три трофея в парных состязаниях: Кубок Авеню, Тим Эссон и Брселав Оупен. Также он стал финалистом одного турнира Tennis Europe в одиночке.