Трассу Уфа — Инзер — Белорецк досрочно полностью открыли для движения

На дороге Уфа — Инзер — Белорецк досрочно полностью открыли движение.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии заявило о досрочном снятии ограничения движения на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет для грузового и пассажирского транспорта, введенный сегодня утром из-за сложных погодных условий, был отменен в 12:00 — на два часа раньше планируемого.

Напомним, ограничение действовало с 06:30 на участке с 64 по 204 километр в Архангельском и Белорецком районах. Причиной введения меры были сильный снег, метель, гололед и плохая видимость.

