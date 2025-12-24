Трассу Уфа — Инзер — Белорецк досрочно полностью открыли для движения

МЧС Башкирии заявило о досрочном снятии ограничения движения на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет для грузового и пассажирского транспорта, введенный сегодня утром из-за сложных погодных условий, был отменен в 12:00 — на два часа раньше планируемого.
Напомним, ограничение действовало с 06:30 на участке с 64 по 204 километр в Архангельском и Белорецком районах. Причиной введения меры были сильный снег, метель, гололед и плохая видимость.
