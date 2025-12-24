Волгоградцам грозит лихорадка Ку через домашнее молоко

Болезнь известна под разными названиями, включая коксиеллез и «лихорадку скотобоен». Чаще всего заражение происходит от сельскохозяйственных животных, таких как козы, овцы и крупный рогатый скот. Инфекция передается воздушно-пылевым и контактным путем, через зараженное молоко и воду. Инкубационный период составляет 1−2 недели.