Волгоградцам грозит лихорадка Ку через домашнее молоко

Этот вирус может вызвать бронхит и пневмонию.

Источник: Правительство Иркутской области

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о риске заражения лихорадкой Ку.

Эта природная зоонозная инфекция может вызвать бронхит, поражение легких, иногда пневмонию, гепатит или эндокардит, часто с затяжным течением.

Болезнь известна под разными названиями, включая коксиеллез и «лихорадку скотобоен». Чаще всего заражение происходит от сельскохозяйственных животных, таких как козы, овцы и крупный рогатый скот. Инфекция передается воздушно-пылевым и контактным путем, через зараженное молоко и воду. Инкубационный период составляет 1−2 недели.

Симптомы включают лихорадку, озноб, потливость и поражение нервной системы. При своевременном лечении болезнь заканчивается выздоровлением.

Для профилактики рекомендуется избегать употребления сырых молочных и других продуктов животного происхождения из несанкционированных источников.