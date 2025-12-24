Волгоградцам грозит лихорадка Ку через домашнее молоко

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о риске заражения лихорадкой Ку.
Эта природная зоонозная инфекция может вызвать бронхит, поражение легких, иногда пневмонию, гепатит или эндокардит, часто с затяжным течением.
Болезнь известна под разными названиями, включая коксиеллез и «лихорадку скотобоен». Чаще всего заражение происходит от сельскохозяйственных животных, таких как козы, овцы и крупный рогатый скот. Инфекция передается воздушно-пылевым и контактным путем, через зараженное молоко и воду. Инкубационный период составляет 1−2 недели.
Симптомы включают лихорадку, озноб, потливость и поражение нервной системы. При своевременном лечении болезнь заканчивается выздоровлением.
Для профилактики рекомендуется избегать употребления сырых молочных и других продуктов животного происхождения из несанкционированных источников.