Штраф за неоплату парковки в Перми вырастет в 2,5 раза

А за закрытый номер автомобиля пермякам придется платить штраф в 3500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В эту пятницу, 26 декабря, вступят в силу изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В частности, согласно этим изменениям резко вырастут штрафы для водителей, не оплачивающих парковку автомобиля.

— Невнесение платы за пользование парковками общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере 2500 рублей, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Часто владельцы автомобилей пытаются избежать платы за парковку, скрывая номер машины с помощью разных картонок, тряпочек или просто грязи. За это нарушение тоже булет грозить немалый штраф — 3500 рублей.

Напомним, сейчас час стоянки машины на платной мцуниципальной парковке стоит от 30 до 40 рублей.