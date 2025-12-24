Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат призвала наказать «отцов экономической реформы» Казахстана за неэффективную работу

Депутат Ирина Смирнова спросила председателя ВАП Алихана Смаилова о наказании чиновников, допустивших неэффективное планирование, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Источник: пресс-служба депутата

Депутат Ирина Смирнова задала вопрос председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову, отметив, что новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января, «установил четкие правила для бизнес-деятельности». Однако, по ее словам, сами инициаторы экономической реформы допускают высокую неэффективность в своей работе — от планирования до трат. Смирнова подчеркнула, что они не видят целостности и системности работы как своих госорганов, так и подотчетных организаций.

Смаилов в ответ заявил, что ВАП ежегодно отмечает недостатки и проводит работу с Минфином по решению проблем. Он подчеркнул, что в случаях, требующих привлечения к ответственности, применяются как дисциплинарные, так и административные меры, вплоть до уголовных.

Смаилов также сообщил, что в 2025 году в правоохранительные органы было направлено 70 материалов из-за признаков уголовных нарушений. Он пообещал периодически докладывать депутатам о наказании виновных.