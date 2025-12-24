Депутат призвала наказать «отцов экономической реформы» Казахстана за неэффективную работу

Депутат Ирина Смирнова задала вопрос председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову, отметив, что новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января, «установил четкие правила для бизнес-деятельности». Однако, по ее словам, сами инициаторы экономической реформы допускают высокую неэффективность в своей работе — от планирования до трат. Смирнова подчеркнула, что они не видят целостности и системности работы как своих госорганов, так и подотчетных организаций.