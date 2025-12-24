Расследование дела о незаконной продаже вейпов закончено в Павлодарской области

«Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним», — говорится в сообщении.
По данным АФМ, продажа продукции велась через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с курьерской доставкой. Из незаконного оборота изъято более 53 тыс. единиц товаров на сумму свыше Т400 млн.
«Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты», — отметили в агентстве.
Основными покупателями вейпов были школьники и студенты.
Суд санкционировал арест трех автомобилей, якобы приобретенных на преступные доходы (Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Chevrolet Camaro).
Четверо подозреваемых помещены под стражу.
«В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит», — заключили в АФМ.