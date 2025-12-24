Ричмонд
Расследование дела о незаконной продаже вейпов закончено в Павлодарской области

Павлодар. 24 декабря. КазТАГ — В Павлодарской области завершено расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной продажей некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: Freepik

«Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним», — говорится в сообщении.

По данным АФМ, продажа продукции велась через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с курьерской доставкой. Из незаконного оборота изъято более 53 тыс. единиц товаров на сумму свыше Т400 млн.

«Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты», — отметили в агентстве.

Основными покупателями вейпов были школьники и студенты.

Суд санкционировал арест трех автомобилей, якобы приобретенных на преступные доходы (Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Chevrolet Camaro).

Четверо подозреваемых помещены под стражу.

«В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит», — заключили в АФМ.