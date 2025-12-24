Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет

Отмечается, что с начала года магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 случаев в 2024 году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше.