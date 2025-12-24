Скончался бывший заместитель председателя Ростовского областного суда

Его имя связано с рассмотрением многих громких уголовных дел конца советской эпохи и первых лет современной России. Историческим событием стало его председательствование на первом в истории донского края судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей, что стало важным шагом в развитии судопроизводства в регионе.