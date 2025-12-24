Скончался бывший заместитель председателя Ростовского областного суда

На 84-м году жизни скончался ростовский судья, бывший заместитель председателя Ростовского областного суда Борис Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Большую часть своей профессиональной карьеры, с 1982 по 1995 год, он посвятил службе в Ростовском областном суде. Начав судьей, Борис Алексеевич с 1984 года в течение 11 лет занимал пост заместителя председателя суда, одновременно в 1993—1995 годах возглавляя Совет судей Ростовской области.
Его имя связано с рассмотрением многих громких уголовных дел конца советской эпохи и первых лет современной России. Историческим событием стало его председательствование на первом в истории донского края судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей, что стало важным шагом в развитии судопроизводства в регионе.
В 1994 году Высшей квалификационной коллегией судей РФ ему был присвоен высший, первый квалификационный класс.
