Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший заместитель председателя Ростовского областного суда

На 84-м году жизни скончался бывший замглавы Ростовского областного суда Борис Николаев.

Источник: Комсомольская правда

На 84-м году жизни скончался ростовский судья, бывший заместитель председателя Ростовского областного суда Борис Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Большую часть своей профессиональной карьеры, с 1982 по 1995 год, он посвятил службе в Ростовском областном суде. Начав судьей, Борис Алексеевич с 1984 года в течение 11 лет занимал пост заместителя председателя суда, одновременно в 1993—1995 годах возглавляя Совет судей Ростовской области.

Его имя связано с рассмотрением многих громких уголовных дел конца советской эпохи и первых лет современной России. Историческим событием стало его председательствование на первом в истории донского края судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей, что стало важным шагом в развитии судопроизводства в регионе.

В 1994 году Высшей квалификационной коллегией судей РФ ему был присвоен высший, первый квалификационный класс.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!