Узбекистанцев может ждать пятидневный новогодний отдых: министерство опровергло слухи о единственном выходном

«Просим не верить ложной информации в соцсетях, которая утверждает, что дополнительные выходные дни не будут установлены. Подобные вбросы могут негативно повлиять на настроение населения. В ближайшее время ожидается публикация указа о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных на период празднования Нового года», — заявили в ведомстве.