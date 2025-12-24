Ричмонд
Узбекистанцев может ждать пятидневный новогодний отдых: министерство опровергло слухи о единственном выходном

Vaib.uz (Узбекистан. 24 декабря). В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в эти новогодние праздники узбекистанцы будут отдыхать только один день — 1 января, а уже 2 января придётся выходить на работу.

Источник: Vaib.Uz

Министерство занятости и сокращения бедности прокомментировало эти слухи и призвало не верить подобным сообщениям. В ведомстве уточнили, что сейчас на рассмотрении находятся предложения по установлению дополнительных нерабочих дней и переносу выходных на период официальных праздничных дат.

Согласно предложению, дополнительные выходные могут быть объявлены 31 декабря 2025 года, а также 2 и 3 января 2026 года. Таким образом, если предложение будет одобрено, жители Узбекистана смогут отдохнуть сразу пять дней подряд — с 31 декабря по 4 января включительно.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент предложения ещё рассматриваются.

«Просим не верить ложной информации в соцсетях, которая утверждает, что дополнительные выходные дни не будут установлены. Подобные вбросы могут негативно повлиять на настроение населения. В ближайшее время ожидается публикация указа о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных на период празднования Нового года», — заявили в ведомстве.