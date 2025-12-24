Узбекистанцев может ждать пятидневный новогодний отдых: министерство опровергло слухи о единственном выходном

Министерство занятости и сокращения бедности прокомментировало эти слухи и призвало не верить подобным сообщениям. В ведомстве уточнили, что сейчас на рассмотрении находятся предложения по установлению дополнительных нерабочих дней и переносу выходных на период официальных праздничных дат.
Согласно предложению, дополнительные выходные могут быть объявлены 31 декабря 2025 года, а также 2 и 3 января 2026 года. Таким образом, если предложение будет одобрено, жители Узбекистана смогут отдохнуть сразу пять дней подряд — с 31 декабря по 4 января включительно.
В министерстве подчеркнули, что на данный момент предложения ещё рассматриваются.
«Просим не верить ложной информации в соцсетях, которая утверждает, что дополнительные выходные дни не будут установлены. Подобные вбросы могут негативно повлиять на настроение населения. В ближайшее время ожидается публикация указа о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных на период празднования Нового года», — заявили в ведомстве.