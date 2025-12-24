В Ташкенте появился детский сад, где дети едят только полезную еду. Его открыла мама, которая устала просить «кашу без сахара»

«Знаете, каждая женщина должна выбирать свой путь и слушать своё сердце. Конечно, можно говорить феминистические лозунги — “идите работать, будьте независимыми, всегда имейте свои деньги”. Это важно и необходимо. Но на самом деле женщины разные. Есть те, кто создан для дома, уюта, семьи, и они не хотят работать. У меня много знакомых, у которых есть возможности открыть бизнес или чем-то заняться, но они этого не делают. Им хочется сидеть дома, жарить пирожки и блинчики, встречать детей и мужа, проводить день за сериалами. И если это приносит им счастье — прекрасно», — говорит она.