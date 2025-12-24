В аэропорту Уфы массово задерживаются рейсы

По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, 24 декабря на вылет задержано несколько рейсов по направлениям: Иркутск, Надым, Казань, Минеральные Воды, Москва, Сочи и Екатеринбург. На прилет: Норильск — Челябинск, Стамбул — Самара, Москва — Нижнекамск, Надым, Новый Уренгой, Красноярск, Москва, Сочи, Екатеринбург и Нячанг.
«Башинформу» в пресс-службе аэропорта Уфы пояснили, что три рейса были направлены в соседние аэропорты: Стамбул — Уфа перенаправлен в Самару, Норильск — Уфа — в Челябинск, Москва — Уфа — в Нижнекамск.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии сегодня утром объявили беспилотную опасность и в Уфе ввели план «ковер».