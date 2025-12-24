В аэропорту Уфы массово задерживаются рейсы

«Башинформу» в пресс-службе аэропорта Уфы пояснили, что три рейса были направлены в соседние аэропорты: Стамбул — Уфа перенаправлен в Самару, Норильск — Уфа — в Челябинск, Москва — Уфа — в Нижнекамск.