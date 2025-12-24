Ричмонд
20-летний парень из Башкирии захотел легких денег и сломал себе жизнь: его поймали на аферах с виртуальными симками

Житель Башкирии похитил с помощью виртуальных SIM-карт 240 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии предстанет перед судом 20-летний житель Кумертау, его обвиняют в мошенничестве, покушении на него, а также в незаконном доступе к компьютерной информации, включая сбор и использование персональных данных граждан. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, с марта 2024 по январь 2025 года молодой человек покупал в интернете виртуальные SIM-карты, которые ранее были зарегистрированы на жителей разных регионов России. С их помощью он получал несанкционированный доступ к учетным записям этих людей на портале «Госуслуги».

Используя похищенные персональные данные, злоумышленник оформлял заявки на получение займов в микрокредитных организациях. Таким образом, он причинил материальный ущерб на более чем 240 тысяч рублей. Материалы возбужденного на него уголовного дела направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

