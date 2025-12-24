20-летний парень из Башкирии захотел легких денег и сломал себе жизнь: его поймали на аферах с виртуальными симками

Согласно версии следствия, с марта 2024 по январь 2025 года молодой человек покупал в интернете виртуальные SIM-карты, которые ранее были зарегистрированы на жителей разных регионов России. С их помощью он получал несанкционированный доступ к учетным записям этих людей на портале «Госуслуги».