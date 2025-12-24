Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили ей стать одной из самых узнаваемых и уважаемых деятелей российской дипломатии.
«Уважаемая Мария Владимировна! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения, благополучия и новых успехов в служении на благо Отечества!» — приводятся слова Петренко в официальном Telegram-канале СК РФ.
Петренко отметила, что Захарова является выдающимся российским дипломатом, авторитетно представляющим позицию нашего государства на мировой арене, чьи профессионализм и эрудиция, аналитический склад ума, безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили стать одной из самых узнаваемых и уважаемых представительниц российской дипломатии.
«Ее непрерывные усилия, направленные на разъяснение и отстаивание внешнеполитического курса Российской Федерации, а также яркая манера выступлений, зачастую сопровождаемая острой полемикой с представителями зарубежных СМИ, позволяют Марии Владимировне не только доносить свою принципиальную позицию, но и быть услышанной как в России, так и далеко за ее пределами», — отметила Петренко.
Она добавила, что между пресс-службами Следственного комитета и МИД России выстроено эффективное и плодотворное сотрудничество.
«Наши усилия объединены единой целью, направленной на защиту прав и свобод граждан, а также ответственностью перед обществом и государством», — заключила официальный представитель СК РФ.