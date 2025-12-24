Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем

Представитель СК Петренко поздравила Захарову с юбилеем, отметив ее патриотизм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили ей стать одной из самых узнаваемых и уважаемых деятелей российской дипломатии.

«Уважаемая Мария Владимировна! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения, благополучия и новых успехов в служении на благо Отечества!» — приводятся слова Петренко в официальном Telegram-канале СК РФ.

Петренко отметила, что Захарова является выдающимся российским дипломатом, авторитетно представляющим позицию нашего государства на мировой арене, чьи профессионализм и эрудиция, аналитический склад ума, безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили стать одной из самых узнаваемых и уважаемых представительниц российской дипломатии.

«Ее непрерывные усилия, направленные на разъяснение и отстаивание внешнеполитического курса Российской Федерации, а также яркая манера выступлений, зачастую сопровождаемая острой полемикой с представителями зарубежных СМИ, позволяют Марии Владимировне не только доносить свою принципиальную позицию, но и быть услышанной как в России, так и далеко за ее пределами», — отметила Петренко.

Она добавила, что между пресс-службами Следственного комитета и МИД России выстроено эффективное и плодотворное сотрудничество.

«Наши усилия объединены единой целью, направленной на защиту прав и свобод граждан, а также ответственностью перед обществом и государством», — заключила официальный представитель СК РФ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше