Новые автобусные маршруты свяжут район Ховрино с подмосковными Химками

«По поручению Сергея Собянина вместе с Правительством Московской области развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. В 2025 году мы поставили цель — запустить 25 новых маршрутов. В эту субботу последние два из них соединят столицу с ближайшим пригородом и заменят областного перевозчика. На линии будут работать современные автобусы российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Необходимую информацию о новых тарифах и сервисах разместим заранее по трассам следования транспорта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.