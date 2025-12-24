Новые автобусные маршруты свяжут район Ховрино с подмосковными Химками

В 2025 году по договоренности между правительствами Москвы и Московской области планировалось открыть 25 пригородных автобусных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. 27 декабря появятся последние два из них. Они свяжут станцию метро «Ховрино» с микрорайоном Левобережный подмосковного города Химки.
«По поручению Сергея Собянина вместе с Правительством Московской области развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. В 2025 году мы поставили цель — запустить 25 новых маршрутов. В эту субботу последние два из них соединят столицу с ближайшим пригородом и заменят областного перевозчика. На линии будут работать современные автобусы российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Необходимую информацию о новых тарифах и сервисах разместим заранее по трассам следования транспорта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Пригородные автобусы № 344 и 344с областного перевозчика больше курсировать не будут, их заменят новыми — № 1344 и 1346. При перевозках будут соблюдаться стандарты московского транспорта, например, интервалы движения сделают удобными и предсказуемыми, сформируют удобное расписание, а обслуживать маршруты будут современные машины и профессиональные водители.
На линию выйдут 20 современных автобусов большого класса. Они оснащены системами климат-контроля, зарядными слотами для гаджетов и медиапанелями. Благодаря низкому полу в них комфортно передвигаться пассажирам с ограниченными возможностями здоровья и родителям с детским колясками.
Тариф будет зависеть от расстояния. Пассажиру нужно будет прикладывать транспортную карту дважды — при входе и выходе из автобуса. По карте «Тройка» цена составит 63 рубля, по банковской — 64 рубля.
На маршрутах будут действовать безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней и безлимитные абонементы зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся. Пассажиры льготных категорий смогут проехать бесплатно по карте москвича и жителя Московской области.
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Для бесплатной пересадки на другие виды московского транспорта можно использовать абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород». Карта «Стрелка» работать не будет.
Приобрести и пополнить «Тройку» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Внести на нее деньги можно онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт», а затем активировать удаленное пополнение на любом валидаторе в салоне автобуса.