Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова примет участие в акции «Елка желаний»

Татьяна Голикова исполнит мечты трех детей в рамках «Елки желаний».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желания троих детей в рамках акции «Елка желаний».

Вице-премьер по традиции приняла участие в акции «Елка желаний». Голикова сняла с елки шарики желаний двоих детей из Красноярского края. Тринадцатилетний Иван мечтает о цифровом микроскопе, четырехлетний Лев — о наборе для опытов. Девочка Алина семи лет из Татарстана мечтает об интерактивном глобусе.

«Какие-то очень активные детки с точки зрения техники. Но, конечно, мы обязательно исполним желания ребят из Красноярского края и Республики Татарстан», — сказала Голикова.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше