Голикова примет участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желания троих детей в рамках акции «Елка желаний».
Вице-премьер по традиции приняла участие в акции «Елка желаний». Голикова сняла с елки шарики желаний двоих детей из Красноярского края. Тринадцатилетний Иван мечтает о цифровом микроскопе, четырехлетний Лев — о наборе для опытов. Девочка Алина семи лет из Татарстана мечтает об интерактивном глобусе.
«Какие-то очень активные детки с точки зрения техники. Но, конечно, мы обязательно исполним желания ребят из Красноярского края и Республики Татарстан», — сказала Голикова.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.