Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за бренда

Ивлеева помирилась с предпринимательницей из Казани в споре из-за Agent Beauty.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя из Казани Венеры Сибишовой, просившей частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, принадлежащего блогеру Анастасии Ивлеевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд прекратил производство по делу. Условия мирового соглашения пока не опубликованы.

Сибишова просила аннулировать регистрацию бренда только для услуг «Управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная» ввиду его неиспользования правообладателем.

Ранее суд привлек к участию в деле в статусе третьего лица Роспатент.

По данным Роспатента, свой товарный знак Ивлеева зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, ножевые изделия, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.

По данным открытых источников, Сибишовой в Казани принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.