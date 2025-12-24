Ричмонд
В Перми зафиксировали снижение цен на новые автозапчасти

Стоимость востребованных деталей на рынке заметно уменьшилась.

Источник: РИА "Новости"

Аналитики популярной интернет-платформы бесплатных объявлений рассказали «Новому компаньону», что в Перми снизились цены на часть новых автозапчастей. Заметнее всего в стоимости упали двигатели и компоненты для них — на 17%.

Специалисты связывают небольшое снижение цен с увеличением количества предложений от продавцов.

Лидером спроса стали запчасти бренда Sat, на них пришлось 6% от общего числа продаж. Наиболее популярными позициями остаются кузовные детали (30% продаж), двигатели (11%) и подвески (9%).

Кстати, накануне мы рассказывали, что за первые девять месяцев 2025 года жители Пермского края потратили 3,8 млрд рублей на покупку ювелирных украшений. Средний чек в Прикамье увеличился на 15% и стал равняться 8 218 рублям.